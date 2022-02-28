«Люди Путину уже давно не нужны». Юрий Дудь призвал окружение президента РФ остановить войну

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Журналист Юрий Дудь призвал российских чиновников и бизнесменов повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы немедленно закончить войну в Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале (пост в двух частях: 1, 2).

Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются и что тренируют между пробуждением и сном. Но всем им — от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста — хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас — не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство — в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию (а у многих из вас она много где совпадает с моей) и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас.

В своем посте Дудь также констатировал, что российская власть все последние годы «старательно размывала человеческое достоинство, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой».

Почему так происходит — понятно: люди Путину уже давно не нужны. Это было ясно и так, но сейчас еще и зарифмовалось бесконечными совещаниями за километровым столом: даже ближайшие соратники, даже в разгар тяжелейшей войны не приближаются к национальному лидеру и получают ядерные приказы из другого конца кабинета.

Юрий Дудь не впервые высказывается против агрессивной политики Кремля и войны с Украиной. Накануне российского вторжения он комментировал признание Владимиром Путиным республик Донбасса: «Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал». После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала признать журналиста «иностранным агентом».

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