Роскомнадзор прислал телеканалу «Настоящее время» уведомление о блокировке сайта

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получил от Роскомнадзора уведомление о блокировке сайта издания. Об этом редакция издания сообщила в соцсетях.

Причины блокировки не уточняются.

По данным Роскомнадзора, сайт www.currenttime.tv был включен в реестр запрещенных сайтов в 28 октября 2021 года по решению Железнодорожного районного суда Симферополя. Однако доступ к сайту, согласно реестру, не ограничивается.

Ранее о проблемах с доступом к своему сайту «из-за блокировок» сообщило издание . В реестре запрещенных сайтов на сайте «Роскомсвободы» адреса theins.ru нет. В самом издании не уточнили, уведомляли ли их официально о блокировке.

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