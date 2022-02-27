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Роскомнадзор прислал телеканалу «Настоящее время» уведомление о блокировке сайта

Источник: Настоящее время

Телеканал «Настоящее время» получил от Роскомнадзора уведомление о блокировке сайта издания. Об этом редакция издания сообщила в соцсетях.

Причины блокировки не уточняются.

По данным Роскомнадзора, сайт www.currenttime.tv был включен в реестр запрещенных сайтов в 28 октября 2021 года по решению Железнодорожного районного суда Симферополя. Однако доступ к сайту, согласно реестру, не ограничивается.

Жму на кнопку!

Ранее о проблемах с доступом к своему сайту «из-за блокировок» сообщило издание The Insider. В реестре запрещенных сайтов на сайте «Роскомсвободы» адреса theins.ru нет. В самом издании не уточнили, уведомляли ли их официально о блокировке.

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