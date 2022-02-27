Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы телеграма в Украине и России на время войны. А потом пообещал не делать этого

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Обновлено. Павел Дуров передумал ограничивать работу телеграма в России и Украине. Он объяснил, что изменил решение после обращений пользователей, для которых мессенджер — «единственный источник информации». «В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал Дуров.

Администрация мессенджера Telegram рассмотрит возможность ограничения работы телеграм-каналов в России и Украине на время военных действий. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с войной, сообщил Дуров. По его словам, у администрации мессенджера нет физической возможности проверять все публикации на достоверность.

Основатель мессенджера призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться «к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время».

Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта.

В России больше двух лет пытались заблокировать Telegram — с апреля 2018 года по июнь 2020 года. Решение о блокировке принял суд из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжал преимущественно стабильно работать в России.

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