Минобороны РФ: российские войска заблокировали украинские города Херсон и Бердянск

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские войска взяли под контроль украинский город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Вооруженными силами России полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Об этом Минобороны РФ заявило в очередном отчете, сообщает «Интерфакс».

В Харьковской области сдался 302-й зенитный ракетный полк Вооруженных силу Украины, задержан 471 украинский военнослужащий, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, «всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь», их отправят к семьям.

В Минобороны РФ сообщили о новом ударе «высокоточным оружием большой дальности» по украинским военным объектам. Как утверждается, при этом были использованы крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Всего к утру 27 февраля российские войска уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Кроме того, ведомство заявило об уничтожении двух тактических ракет «Точка-У», 223 танков и восьми самолетов.

Новость дополняется

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!