Чехия вслед за Польшей и Швецией отказалась соревноваться со сборной России по футболу за выход на ЧМ-2022. Это все возможные соперники россиян

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Футбольная ассоциация Чехии сообщила, что сборная этой страны не будет играть против сборной России по футболу в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее об аналогичных решениях в свете вторжения России в Украину сообщили футбольные союзы двух россиян, Польши и Швеции. В Российском футбольном союзе выразили надежду на «благоразумие ФИФА и УЕФА».

27 февраля из-за войны в Украине о выходе из Континентальной хоккейной лиги объявило рижское «Динамо». Ранее с розыгрыша плей-офф лиги снялся финляндский «Йокерит».