Польша отказалась проводить стыковой матч с Россией в отборе к чемпионату мира по футболу

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Сборная Польши по футболу не будет проводить стыковой матч с Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщил в твиттере президент Польского футбольного союза Чезари Кулеша. По его словам, такое решение принято из-за «агрессии Российской Федерации против Украины».

«Это единственно верное решение», — написал Кулеша. Он добавил, что Польский футбольный союз ведет переговоры для выработки солидарной позиции с Чехией и Швецией. Сборная Чехии или сборная Швеции стала бы соперником российской команды в случае ее победы над Польшей.

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