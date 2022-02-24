Российские дипломаты покинули Украину. Живущие там россияне смогут получить консульские услуги только в других странах

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Российские дипломаты и члены их семей покинули Украину. Об этом «Медузе» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, «уровень угрозы в феврале нынешнего года потребовал эвакуации всех сотрудников и закрытия посольство и генконсульств».

Она также ответила на вопрос, как живущие в Украине россияне будут получать государственные документы и другие консульские услуги.

«Что касается того, где находящиеся на Украине российские граждане могут получать консульские услуги — на территории РФ и в российских посольствах в сопредельных или иных странах», — сказала Захарова. Она добавила, что пока «договоренностей [с дипломатическими представительствами других стран в Украине] о посредничестве нет».

Захарова затруднилась назвать точное количество россиян, живущих в Украине. По ее словам, статистика консульского учета, на который могут встать эмигрировавшие граждане, не отражает их реального числа.

22 февраля МИД России анонсировал эвакуацию персонала из Украины, заявив, что российские дипломаты с 2014 года неоднократно «становились объектами агрессивных действий». О начале эвакуации стало известно 23 февраля.

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