Минздрав Украины сообщил о гибели 57 человек в результате российских ударов

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По последним данным, 24 февраля в результате российского вторжения погибли 57 жителей Украины, еще 169 получили ранения. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра здравоохранения страны Виктора Ляшко.

Министр не уточнил, сколько среди погибших и пострадавших военнослужащих и гражданских лиц.

Ранее офис президента Украины сообщил о гибели более 40 военнослужащих и 10 мирных жителей.

После начала вторжения Минобороны России заявляло, что высокоточными ударами выводит из строя объекты военной инфраструктуры Украины. Россия не наносит ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает, заверяло российское военное ведомство.