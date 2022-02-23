Диппредставительства России в Украине начали эвакуацию персонала. Над посольством в Киеве спустили российский флаг

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Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Киеве.

«Эвакуация персонала уже началась», — сказал неназванный собеседник агентства.

МИД России накануне анонсировал эвакуацию персонала из Украины. Ведомство объяснило это тем, что российские дипломаты с 2014 года неоднократно «становились объектами агрессивных действий».

Обновлено. Над посольством РФ в Киеве спуcтили российский флаг, сообщил «Интерфакс».

В конце января многие западные страны объявили об эвакуации своих дипломатов либо на запад Украины, либо за пределы страны, опасаясь вторжения России. Москва утверждала, что не собирается нападать на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести на территории республик российские войска.

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