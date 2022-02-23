«Бизнес должен помочь». Богатейший человек Украины объявил о досрочной уплате налогов на миллиард гривен

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Холдинг System Capital Management (SCM), которым владеет украинский бизнесмен Ринат Ахметов, досрочно уплатит в бюджет Украины налоги на общую сумму миллиард гривен (около 35 миллионов долларов). Об этом сообщил сам Ахметов, его заявление 22 февраля было опубликовано на сайте SCM.

«Угроза вторжения требует максимального единения. <…> Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес SCM уплатит налоги наперед — на сумму один миллиард гривен», — заявил Ахметов.

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Ринат Ахметов занимает первое место в списке богатейших украинцев по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов.

13 февраля «Украинская правда» сообщила, что ряд крупных бизнесменов, в том числе Ахметов, покинули Украину на фоне угрозы российского вторжения.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов вернуться в страну в течение суток. В противном случае, по словам Зеленского, «нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы».

15 февраля журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил о возвращении Ахметова в Украину. 16 февраля холдинг SCM опубликовал фотографию бизнесмена в Мариуполе.

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