Роспотребнадзор: иностранцы смогут получить справку с QR-кодом по антителам на портале госуслуг

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Иностранные граждане смогут получить в России справку с QR-кодом на портале госуслуг, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Согласно документу, иностранцы смогут получить такую справку, если по результатам теста будет выявлено наличие иммунного ответа к возбудителю COVID-19 — антитела IgG (S-белок).

Для получения справки иностранец должен сдать тест в организации, подключенной к системе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, а затем ввести свои данные и номер заказа исследования на специальной странице на сайте госуслуг.

Справка сформируется автоматически на русском и английском языках. Ее можно будет скачать или переслать на электронную почту, говорится в постановлении.

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Российские власти анонсировали выдачу ковид-сертификатов для иностранцев по и сроком действия на полгода еще в январе. Граждане России могут получить такой сертификат с 21 февраля. Требования к уровню антител к вирусу для получения QR-кода не устанавливаются, достаточно их наличия.

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