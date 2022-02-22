Meta и Zoom начали выполнять закон о «приземлении»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Компании Meta Platforms и Zoom Video Communications — владельцы соцсети Facebook и сервиса для видеоконференций Zoom — в рамках закона о «приземлении» зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, следует из данных ведомства.
Ранее регулятор подтвердил, что Meta направила заявление о регистрации личного кабинета, а Zoom начала работу над созданием формы обратной связи и рассматривает вопрос об открытии российского представительства.
Любовь победит. С вашей помощью
Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.
Закон о «приземлении» был принят летом 2021 года и распространяется на иностранные сайты и сервисы, чья ежедневная аудитория из России превышает 500 тысяч человек. В случае отказа исполнять требования закона, таким компаниям запретят размещать рекламу и принимать платежи в России, их сайты могут заблокировать или замедлить к ним доступ.
В список компаний, которых обязали выполнять закон о «приземлении», вошли Apple, Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likee, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch. Пока все требования выполнили только Apple и Spotify.