Meta и Zoom начали выполнять закон о «приземлении»

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Компании Meta Platforms и Zoom Video Communications — владельцы соцсети Facebook и сервиса для видеоконференций Zoom — в рамках закона о «приземлении» зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, следует из данных ведомства.

Ранее регулятор подтвердил, что Meta направила заявление о регистрации личного кабинета, а Zoom начала работу над созданием формы обратной связи и рассматривает вопрос об открытии российского представительства.

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Закон о «приземлении» был принят летом 2021 года и распространяется на иностранные сайты и сервисы, чья ежедневная аудитория из России превышает 500 тысяч человек. В случае отказа исполнять требования закона, таким компаниям запретят размещать рекламу и принимать платежи в России, их сайты могут заблокировать или замедлить к ним доступ.

В список компаний, которых обязали выполнять закон о «приземлении», вошли Apple, Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likee, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch. Пока все требования выполнили только Apple и Spotify.

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