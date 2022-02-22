«Коммерсант»: «Фонбет» предложил 10 миллиардов рублей за статус официального букмекера Российской премьер-лиги

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Стартовая сумма контракта на статус официального букмекера Российской премьер-лиги (РПЛ) на ближайшие четыре сезона составила 8,3 миллиарда рублей, рассказали два источника «Коммерсанта».

По словам одного из собеседников издания, предложения выше стартовой суммы сделали только две компании — «Винлайн» и «Фонбет». Наибольшую сумму предложил «Фонбет» — 10,1 миллиарда рублей.

РПЛ анонсировала новый тендер на определение официального букмекера лиги в начале февраля. Сейчас у РПЛ действует контракт с букмекерской компанией «Лига ставок», он был заключен в 2017 году. Источники РБК говорили, что сумма контракта составляет около 600 миллионов рублей в год. Они также сообщали, что у «Лиги Ставок» как у действующего спонсора РПЛ будет право до окончания тендера «перебить» последнее предложение его победителя на 10%.

Цена за сезон, предложенная «Фонбетом», выше цены «Лиги ставок» более чем в четыре раза, отметили источники «Коммерсанта». В «Лиге ставок» отказались отвечать, будет ли компания «перебивать» предложение «Фонбета».

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