«Коммерсант»: «Фонбет» предложил 10 миллиардов рублей за статус официального букмекера Российской премьер-лиги
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Стартовая сумма контракта на статус официального букмекера Российской премьер-лиги (РПЛ) на ближайшие четыре сезона составила 8,3 миллиарда рублей, рассказали два источника «Коммерсанта».
По словам одного из собеседников издания, предложения выше стартовой суммы сделали только две компании — «Винлайн» и «Фонбет». Наибольшую сумму предложил «Фонбет» — 10,1 миллиарда рублей.
РПЛ анонсировала новый тендер на определение официального букмекера лиги в начале февраля. Сейчас у РПЛ действует контракт с букмекерской компанией «Лига ставок», он был заключен в 2017 году. Источники РБК говорили, что сумма контракта составляет около 600 миллионов рублей в год. Они также сообщали, что у «Лиги Ставок» как у действующего спонсора РПЛ будет право до окончания тендера «перебить» последнее предложение его победителя на 10%.
Цена за сезон, предложенная «Фонбетом», выше цены «Лиги ставок» более чем в четыре раза, отметили источники «Коммерсанта». В «Лиге ставок» отказались отвечать, будет ли компания «перебивать» предложение «Фонбета».
По мнению экспертов, стартовая цена тендера рекордная. Повышение цен на спонсорские контракты в целом обусловлено конкуренцией среди букмекеров, ростом их выручки и в целом ограниченными возможностями для их рекламы в России, полагает эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Борис Губкин. Например, доходы «Фонбета» с 2017 года, когда «Лига ставок» стала партнером РПЛ, выросли почти в семь раз. Показатели самой «Лиги ставок» только с 2017 по 2020 год увеличились в три с половиной раза.