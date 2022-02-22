ФАС возбудила дело на МТС за необоснованное повышение цен на услуги связи

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Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против МТС, обвиняя сотового оператора в необоснованном повышении стоимости услуг связи.

По данным ведомства, в январе 2022 года компания подняла цены для более 28 миллионов своих абонентов — в среднем на 9,5%. Это было обосновано ростом собственных затрат оператора.

«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — заявили в ФАС.

Обновлено. В пресс-службе МТС сообщили, что предоставят ФАС все необходимые разъяснения. По данным компании, российские операторы корректируют тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования и его доставки, увеличения расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей.

Как ранее сообщал «Коммерсант», в начале 2022 года основные российские операторы мобильной связи начали поднимать цены на . В частности, МТС уже уведомил абонентов об увеличении стоимости таких тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

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