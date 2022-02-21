В Башкирии пчеловоды устроили акцию против передачи земель французским инвесторам. Они опасаются вымирания местных пчел

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В Ишимбайском районе Башкирии прошел флешмоб против передачи земель в аренду французским инвесторам. Об этом сообщает « ».

Акция состоялась 20 февраля. Цепочка флешмоба растянулась на несколько километров по трассе между деревнями Макарово и Исякаево. По оценкам «Idel.Реалии», собралось около полутора тысяч человек, среди которых — местные пчеловоды, сельчане и активисты, поддерживающие их. По данным издания, во время акции люди скандировали: «На своей земле — мы сами хозяева!».

В тот же день в деревне Макарово прошел народный сход. Судя по видео, собравшиеся танцевали, пели песни, читали стихи, некоторые из них выступали с обращениями.

После акции участники приняли резолюцию, которую собираются направить президенту России Владимиру Путину и властям Башкирии. В документе говорится, что пчеловоды опасаются «экологической катастрофы» и вымирания местной породы пчелы из-за завоза других видов пчел. Активисты потребовали провести общественные слушания с участием специалистов и создать комиссию по изучению инвестпроекта.

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов назвал флешмоб попыткой «политизации» ситуации с пчеловодами Ишимбайского района. По его словам, еще до акции была создана рабочая группа местных пчеловодов, сформулированы предложения по участкам для пасек, как местным пчеловодам, так и инвесторам.

«Тем, кому нужно вывести людей на улицы, совершенно безразлично реальное решение проблем ишимбайских пчеловодов и уж тем более состояние и популяция », — заявил Бадранов. Он также отметил, что тезис активистов об угрозе исчезновения местной породы пчелы — «конспирологическая уловка».

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О планах французских инвесторов Патрика Хоффмана и Антуана Менделовичи организовать промышленное производство меда в Башкирии стало известно в 2020 году. Они собираются вложить в проект 3,8 миллиарда рублей и изготавливать до семи тысяч тонн медовой продукции в год для международного экспорта.

Первые пасеки инвесторы собирались открыть в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах, а завод по переработке меда — в Уфе. Власти Башкирии включили проект в список приоритетных.

Как отмечает «Idel.Реалии», в Ишимбайском районе французским инвесторам планируется отдать в аренду 14 участков Макаровского лесничества возле деревень Саргаево, Исякаево и Кулгунино, часть из которых находится в пределах природного заказника «Ишимбайский».

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