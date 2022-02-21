Совбез России выступил за признание независимости ДНР и ЛНР. Курс евро поднялся выше 90 рублей

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В ходе торгов на Московской бирже 21 февраля евро поднялся выше 90 рублей, доллар - выше 79 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Investing.com, курс евро достиг пика в 17:45 мск. К 18:27 он опустился до 89,56 рубля. Курс доллара к этому же времени торговался на уровне 79,11 рубля.

Индекс МосБиржи к 18:40 упал на 10,56% — до 3035 пунктов, индекс РТС — на 13%, до 1210 пунктов.

По оценкам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль усилил падение к доллару и евро на фоне опасений признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вопрос об этом обсуждался на внеочередном заседании Совета безопасности России, которое состоялось вечером 21 февраля.

Окончательное решение о признании независимости ДНР и ЛНР в рамках внеочередного совещания Совбеза РФ не было принято, хотя все его участники выступили за. Президент Владимир Путин заявил, что это произойдет позже. «Решение будет принято сегодня», — сказал он.

Ранее с предложением признать независимость самопровозглашенных республик к Путину обратилась Госдума РФ, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Кремле, комментируя инициативу Госдумы, ранее отмечали, что признание было бы нарушением , реализация которых сейчас для Путина является приоритетом.

Что будет, если Россия признает независимость ДНР и ЛНР

Россия признает ДНР и ЛНР? Если да, будет война? А если нет — зачем российские власти все это устроили?

Что будет, если Россия признает независимость ДНР и ЛНР

Россия признает ДНР и ЛНР? Если да, будет война? А если нет — зачем российские власти все это устроили?

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