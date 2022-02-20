Великобритания создаст центр по борьбе с «дезинформацией со стороны России»

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Великобритания создаст специальный Центр правительственной информации, задачей которого будет борьба с «дезинформацией со стороны России». Об этом в интервью Mail on Sunday рассказала глава МИД страны Лиз Трасс.

Как заявила Трасс, только с начала февраля в Великобритании выявили 40 случаев распространения Россией ложной информации. «Мы раскрыли , по которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве», — отметила министр.

Трасс напомнила, что такой центр уже существовал во времена холодной войны, однако после ее окончания он был распущен. Россия же, по ее словам, работу аналогичного подразделения никогда не прекращала.

Представители США и Великобритании в последние дни неоднократно заявляли, что Россия готовит провокации, чтобы оправдать вторжение на территорию Украины. В Москве обвинения категорически отвергают.

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