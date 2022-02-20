Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады. В общекомандном зачете по итогам Игр россияне заняли девятое место
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Сборная России по хоккею проиграла финальный матч Олимпиады сборной Финляндии и получила серебряные медали.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу финнов.
Счет в середине первого периода открыл Никита Григоренко, однако затем россияне пропустили по одной шайбе в начале каждого из оставшихся двух периодов.
Сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом впервые.
По итогам Олимпиады в общекомандном зачете российская сборная заняла девятое место с шестью золотыми, 12 серебряными и 16 бронзовыми медалями. На первом месте — сборная Норвегии, участники которой выиграли 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.