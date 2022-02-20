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Российские хоккеисты проиграли Финляндии в финале Олимпиады. В общекомандном зачете по итогам Игр россияне заняли девятое место

Источник: Международный Олимпийский комитет

Сборная России по хоккею проиграла финальный матч Олимпиады сборной Финляндии и получила серебряные медали.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

Счет в середине первого периода открыл Никита Григоренко, однако затем россияне пропустили по одной шайбе в начале каждого из оставшихся двух периодов.

Сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом впервые.

По итогам Олимпиады в общекомандном зачете российская сборная заняла девятое место с шестью золотыми, 12 серебряными и 16 бронзовыми медалями. На первом месте — сборная Норвегии, участники которой выиграли 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

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