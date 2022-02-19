Российский лыжник Александр Большунов выиграл третье золото на Олимпиаде в Пекине

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте на зимних Играх-2022 в Пекине. Вторым стал россиянин Иван Якимушкин.

Гонка прошла свободным ходом, а дистанция лыжного марафона составила 30 километров вместо запланированных 50 километров. Дистанцию сократили из-за погодных условий, из-за этого же начало гонки отложили на час.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин отстал от него на 5,5 секунды, а норвежец Симен Хегстад Крюгер, ставший бронзовым призером, — на 7 секунд.

В гонке участвовали еще два российских лыжника: Артем Мальцев финишировал четвертым (+10,7), Денис Спицов — шестым (+26,2).

Александр Большунов выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх. Ранее он выиграл золото в скиатлоне, а также в составе российской команды победил в эстафетной гонке.

Всего в активе команды Олимпийского комитета России на зимней Олимпиаде шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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