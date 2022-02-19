Российские пары выиграли серебро и бронзу на турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

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Китайские фигуристы Суй Вэницзин и Хань Цун заняли первое место на соревнованиях по фигурному катанию среди спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. После произвольной программы они в сумме набрали 239,88 балла.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами. Россияне, находившиеся на втором месте после короткой программы, получили 155,00 балла в произвольной программе, а в целом — 239,25 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили бронзу. После короткой программы они занимали третье место, а в целом набрали 237,71 балла.

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