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Кнопка любви

В Госдуме решили отложить рассмотрение законопроекта о местном самоуправлении

Источник: РИА Новости

Второе чтение законопроекта об организации местного самоуправления в России предлагается перенести с марта на июнь 2022 года.

С такой инициативой, сообщает РИА Новости, выступил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников — один из авторов законопроекта.

Необходимость отложить рассмотрение документа он объяснил тем, что сбор поправок к законопроекту продолжается.

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В рамках реформы предлагается упразднить органы самоуправления городских и сельских поселений. Местное самоуправление планируют оставить только для городских и муниципальных округов, а также внутригородской территории города федерального значения. 

Если законопроект будет принят в существующем виде, в городские и сельские поселения лишатся местных администраций и советов депутатов, а их территории присоединят к городским или муниципальным округам.

Под действие законопроекта попадают около 18 тысяч городских и сельских поселений, имеющих собственные органы самоуправления и бюджет.

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