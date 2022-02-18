В Амурской области десяти детям, заразившимся гепатитом С в больнице, присудили компенсации по 700-800 тысяч рублей

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Благовещенский городской суд взыскал с Амурской областной детской клинической больницы более семи миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда десяти детям, заразившимся в больнице .

На сайте прокуратуры сообщается, что суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина. Семьям детей присудили компенсации в размере от 700 до 800 тысяч рублей каждому. Судебные решения вступили в законную силу и исполнены в полном объеме, отметили в ведомстве.

В декабре 2018 года стало известно о массовом заражении гепатитом C детей, проходивших лечение в областной детской клинической больнице в Благовещенске. Роспотребнадзор установил, что с 2000 года в больнице заразились 169 детей.

Следствие установило, что заражение произошло из-за того, что медработники не обрабатывали должным образом катетеры, используемые при переливании крови. В январе 2021 года суд прекратил уголовное дело о халатности против сотрудников больницы из-за истечения сроков давности.

В 2019 году 30 семей пострадавших детей подали иски к больнице. В январе 2021-го «Русская служба Би-би-си» сообщила, что около 20 семей уже выиграли иски и получили компенсации в размере 400-500 тысяч рублей. Подавали ли иски семьи остальных пострадавших, неизвестно.

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