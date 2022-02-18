Суд не стал изымать миллиардные активы бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева. И вернул ему конфискованный дом

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Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, пытавшейся добиться конфискации имущества семьи бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, которого обвиняли в мошенничестве и взятках, сообщает «Коммерсант».

Суд оценил законность решения Хорошевского районного суда Москвы, который в декабре 2021 года по иску прокуратуры конфисковал имущество Васильева, его отца и бывшей жены — 28 из 90 земельных участков, принадлежащих семье бывшего сотрудника ФСБ, и один из восьми домов в Московской области, которыми они владеют. Прокуратура и Васильев оспорили решение суда первой инстанции.

Мосгорсуд поддержал позицию Хорошевского суда, решившего, что конфискации подлежит только имущество, приобретенное с 1 января 2013 года, когда вступил в силу закон, обязавший госслужащих и их семьи декларировать свои крупные приобретения, до 19 марта 2014 года, когда Васильева уволили из ФСБ.

Одновременно с этим суд удовлетворил жалобу защиты, настаивавшей на том, что жилой дом у семьи Васильевых конфисковали случайно. Адвокат Александр Гофштейн предоставил суду документы, подтверждающие, что семья построила особняк уже после увольнения Васильева. Суд постановил вернуть имущество.

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Андрей Васильев — один из фигурантов уголовного дела бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ подполковника Кирилла Черкалина, которого в апреле 2021 года приговорили к семи годам колонии по делу о мошенничестве и взятках. В декабре 2021 года суд прекратил уголовное преследование Васильева в связи с истечением срока давности. В отношении еще одного фигуранта дела, Дмитрия Фролова, также служившего в ФСБ, судебное разбирательство продолжается.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли наличные и имущество на более чем 12 миллиардов рублей. При этом в материалах уголовного дела фигурировали взятки на значительно меньшие суммы. Как бывшие сотрудники ФСБ получили оставшиеся средства, неизвестно.

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