Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

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Сбербанк пересмотрел в сторону повышения ставки по кредитам на приобретение жилья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ипотеку на готовое жилье и на новостройки 18 февраля будут выдавать под 11,3% годовых, повысив ставку на один процентный пункт. Ставки по программам господдержки не поменялись.

В феврале Сбербанк уже второй раз повышает ставки по ипотеке. Первый раз они выросли 1 февраля. Тогда кредитная организация впервые в 2022 году пересмотрела ипотечные ставки.

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Банк 18 февраля также повысил ставки по некоторым вкладам (рост составил 1-1,5 процентных пункта). Максимальная доходность (с учетом всех подписок и капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%.

11 февраля Банк России увеличил на один процентный пункт, до 9,5% — максимума за последние пять лет. Ставка была пересмотрена впервые с начала 2022 года. В 2021 году ЦБ менял ставку семь раз.

В 2021 году Сбербанк четыре раза пересматривал ставки по ипотеке в сторону повышения (в том числе ставка дважды менялась в декабре).

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