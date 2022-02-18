Приставы запретили Моргенштерну продавать два спорткара McLaren и Porsche из-за штрафов на 9500 рублей

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Судебные приставы наложили ограничения на два спортивных автомобиля рэпера Алишера Моргенштерна — голубой McLaren 600LT Coupe и желтый Porsche 911 Turbo S стоимостью около 18 миллионов рублей каждый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ГИБДД.

Ограничения наложили 17 февраля. Моргенштерну запретили проводить регистрационные действия с автомобилями: продавать и регистрировать машину на нового владельца, восстанавливать или заменять документы на автомобиль. Из базы ГИБДД следует, что ограничения наложил Филатов Павел Владимирович — человек с таким именем, по данным из открытых источников, работает в службе судебных приставов.

В пресс-службе московского управления службы судебных приставов сообщили, что ограничения на имущество должника могли наложить «в целях понуждения должника к исполнению исполнительного документа».

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что узнал из СМИ об ограничениях, наложенных на Моргенштерна. «За нарушения правил дорожного движения были выписаны штрафы на общую сумму порядка девяти тысяч рублей, а также наложены ограничения на определенное имущество Алишера», — сказал Жорин. По его словам, он лично оплатил штрафы, но ограничения не сняли.

Телеканал РЕН ранее сообщил, что «судебные приставы арестовали дорогостоящий автопарк» Моргенштерна из-за восьми неоплаченных штрафов на общую сумму в 9,5 тысячи рублей.

В июне 2021 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев в клипах «Розовое вино — 2» и «Family» признаки пропаганды наркотиков. Осенью Следственный комитет решил проверить клип Моргенштерна «Pablo». Затем глава СК Александр Бастрыкин напрямую заявлял, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.

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