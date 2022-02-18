Миллиардер Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка после закрытия своих счетов из-за санкций США

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Основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выиграл иск против швейцарского банка PostFinance из-за закрытия счетов после того, как бизнесмен попал в санкционный список США. На решение федерального суда Швейцарии обратило внимание издание РБК.

Согласно документам суда, Вексельберг открыл в банке PostFinance два счета в евро и швейцарских франках осенью 2018 года. К тому моменту миллиардер уже несколько месяцев был под санкциями США. В декабре банк сообщил Вексельбергу о закрытии счетов из-за «несоответствия стратегии банка профайлу [клиента]».

Бизнесмен оспорил это решение в суде кантона Берн в начале 2019 года, но ему отказали в удовлетворении иска. Тогда Вексельберг подал апелляцию. В итоге федеральный суд пришел к выводу, что по действовавшим на момент закрытия счетов законам банк не имел на это права.

PostFinance обязали продолжить обслуживать счета основателя группы «Ренова», выплатить ему компенсацию в девять тысяч швейцарских франков (9,7 тысячи долларов) и оплатить судебные издержки истца на восемь тысяч франков (8,6 тысячи долларов).

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По оценкам журнала Forbes, состояние Виктора Вексельберга достигает девяти миллиардов долларов. В списке 200 богатейших бизнесменов России за 2021 год он занял 20 место.

Вексельберг попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими бизнесменами и чиновниками, которых американские власти сочли приближенными к президенту России Владимиру Путину.

Из-за санкций на счетах в американских и швейцарских банках Вексельберга оказалось заморожено более полутора миллиардов долларов. В декабре 2020-го швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщало, что миллиардер пытался добиться разморозки своих швейцарских активов через суд, но проиграл.

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