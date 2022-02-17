Лучшим короткометражным фильмом на Берлинале признали российскую картину «Трэп». Главную награду фестиваля получила лента «Алькаррас»

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Картина «Трэп» российского режиссера Анастасии Вебер получила награду на Берлинском кинофестивале как лучший короткометражный фильм. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Трейлер фильма «Трэп» Berlinale — Berlin International Film Festival

Главного приза Берлинале — «Золотого медведя» — удостоена испано-итальянская лента «Алькаррас» режиссера Карлы Симон. «Серебряного медведя» получила картина «Фильм писателя» южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

Лучшим режиссером стала Клер Дэни («Обе стороны лезвия»). Приз за лучшую главную роль получила немецкая актриса Мельтем Каптан, сыгравшая в картине «Рабийе Курназ против Джорджа Буша». Сценарист ленты Лайла Стилер была удостоена награды за лучший сценарий. За лучшую роль второго плана наградили актрису Лауру Басуки (фильм «Раньше, сейчас и потом»).

Анастасия Вебер — выпускница Санкт-Петербургской школы нового кино. Ее фильм «Трэп» рассказывает о жизни молодежи в большом городе; в группе фильма во «ВКонтакте» говорится, что в «Трэпе» «дворы получат возможность выйти на экран». В фильме снимались непрофессиональные актеры.

Берлинский кинофестиваль в этом году проходит с 10 по 20 февраля.

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