Адвоката Валерию Ветошкину объявили «иноагентом» за комментарии СМИ-«иноагентам» и сотрудничество с «ОВД-Инфо»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Валерия Ветошкина, которую в ноябре включили в список «СМИ — иностранных агентов», получила данный статус за комментарии изданиям, объявленным «иноагентами» ранее. Об этом сообщил «Первый отдел».
Речь идет, в частности, о комментариях «Медузе», «Настоящему времени», «Голосу Америки», «Крым.Реалии», «Север.Реалии» и «Радио Свобода».
Кроме того, Минюст посчитал иностранным финансированием 16 тысяч рублей, которые Ветошкиной перевел правозащитный центр «Мемориал»» в качестве оплаты за сотрудничество с «ОВД-Инфо»: Ветошкина выезжала в суды к задержанным на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального зимой 2021 года. Также иностранным финансированием были признаны 5,5 тысячи рублей, которые Ветошкиной возместили за проезд на правозащитный семинар весной 2021 года.
«Как и ожидалось, ничего, кроме моей обычной профессиональной деятельности, в возражениях Минюста я не увидела. Я с радостью приму участие в «создании и распространении материала», созданного другими средствами массовой информации, пусть и незаконно внесенными в этот дискриминационный реестр», — заявила Ветошкина.
Валерия Ветошкина раньше была адвокатом сообщества юристов «Команда 29», которое специализировалось на защите подозреваемых в госизмене и шпионаже.
В июле 2021 года «Команда 29» прекратила работу. Это произошло после того, как Генпрокуратура связала объединение с чешской организацией, которую в России объявили «нежелательной».
В ноябре основателя «Команды 29» Ивана Павлова и еще четырех юристов объединения включили в список «СМИ — иноагентов». В декабре Павлов объявил о создании нового правозащитного проекта «Первый отдел».