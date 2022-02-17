Адвоката Валерию Ветошкину объявили «иноагентом» за комментарии СМИ-«иноагентам» и сотрудничество с «ОВД-Инфо»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» , которую в ноябре включили в список «СМИ — иностранных агентов», получила данный статус за комментарии изданиям, объявленным «иноагентами» ранее. Об этом сообщил «Первый отдел».

Речь идет, в частности, о комментариях «Медузе», , , « », « » и .

Кроме того, Минюст посчитал иностранным финансированием 16 тысяч рублей, которые Ветошкиной перевел правозащитный центр » в качестве оплаты за сотрудничество с : Ветошкина выезжала в суды к задержанным на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального зимой 2021 года. Также иностранным финансированием были признаны 5,5 тысячи рублей, которые Ветошкиной возместили за проезд на правозащитный семинар весной 2021 года.

«Как и ожидалось, ничего, кроме моей обычной профессиональной деятельности, в возражениях Минюста я не увидела. Я с радостью приму участие в «создании и распространении материала», созданного другими средствами массовой информации, пусть и незаконно внесенными в этот дискриминационный реестр», — заявила Ветошкина.

Валерия Ветошкина раньше была адвокатом сообщества юристов «Команда 29», которое специализировалось на защите подозреваемых в госизмене и шпионаже.

В июле 2021 года «Команда 29» прекратила работу. Это произошло после того, как Генпрокуратура связала объединение с чешской организацией, которую в России объявили «нежелательной».

В ноябре основателя «Команды 29» и еще четырех юристов объединения включили в список «СМИ — иноагентов». В декабре Павлов объявил о создании нового правозащитного проекта «Первый отдел».

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