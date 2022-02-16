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Власти Петербурга уточнили заявление о том, что город достиг 100% коллективного иммунитета к коронавирусу. В пресс-службе комитета по здравоохранению рассказали «Интерфаксу», что речь идет о 100-процентном достижении плана по формированию такого иммунитета.

«100-процентное достижение плана по формированию коллективного иммунитета. По методике Минздрава для этого надо 80% вакцинированных и переболевших», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Этот показатель по вакцинации был достигнут еще в декабре 2021 года, отметили в пресс-службе комитета.

О достижении 100-процентного коллективного иммунитета накануне рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. «Если говорить о коллективном иммунитете, то, согласно дашборду [информационная панель, на которой собраны данные] министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — заявил чиновник.

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На сайте «Стопкоронавирус.рф» говорится, что по состоянию на 11 февраля полный курс вакцинации прошли 3,3 миллиона жителей Петербурга, а уровень коллективного иммунитета достигает 85,8%. Этот показатель, заявили в комитете по здравоохранению Петербурга, отражает процент выполнения плана по вакцинации и не учитывает число переболевших граждан.

При этом, по данным администрации Петербурга на 15 февраля, всего в городе вакцинированы 2,9 миллиона человек. Сарана, в свою очередь, заявлял, что прививку сделали более 3,1 миллиона жителей города.

Ранее власти Петербурга объясняли расхождение городских и федеральных данных по вакцинации тем, что федеральная статистика учитывает сотрудников Минобороны, МЧС, ФМБА, которые «получали вакцину отдельно».

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