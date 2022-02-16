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В апреле в России начнутся съемки фильма о путешественнике Федоре Конюхове, сообщает «Кинопоиск».

Главную роль в ленте, получившей название «Повелитель ветра», сыграет Федор Бондарчук. Он же вместе с Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко и Денисом Баглаем является продюсером фильма. Режиссер ленты — Игорь Волошин («Коса»).

Сюжет фильма строится вокруг кругосветного полета Конюхова на воздушном шаре, который он совершил в 2016 году.

О чем этот фильм Федор Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре. И сбросил газовый баллон на ФСБ

Производством ленты занимаются компании Art Pictures Studio и «Водород». Дата премьеры пока не назначена.

Федор Конюхов совершил более 50 экспедиций, установив 25 мировых рекордов. Ему, в частности, принадлежит мировой рекорд по скорости пересечения Тихого океана в одиночку на гребной лодке (159 суток 14 часов и 45 минут).

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