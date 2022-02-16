У политолога Валерия Соловья прошел обыск. Его вместе с сыном забрали на допрос в СК

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У политолога, бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья прошел обыск. Об этом изданию Sota сообщила политик Эльвира Вихарева.

По ее словам, обыск начался утром 16 февраля, у Соловья изъяли всю технику. После этого его и его сына задержали, сказала Вихарева.

Жена политолога в разговоре с агентством РИА Новости и телеграм-каналом «Осторожно, новости» подтвердила информацию об обыске. Она добавила, что Соловья вместе с сыном увезли в СК на допрос как свидетелей по уголовному делу.

По какой статье возбуждено уголовное дело, жена политолога не уточнила. По информации RT и источника Znak.com, речь идет о статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как пишет RT, по версии следствия, Соловей делал публикации «о сотрудниках органов власти России» в анонимном телеграм-канале «Генерал СВР». По информации анонимного телеграм-канала «112», Соловей проводил стримы с «бывшим генералом СВР Виктором Михайловичем», который якобы на самом деле является украинским адвокатом Виктором Ермолаевым и администрирует телеграм-канал «Генерал СВР».

Обновлено. Обыск также прошел у племянника политолога Федора Соловья, который работает редактором канала «Матч ТВ». Об этом он сообщил каналу «Можем объяснить». По словам Федора Соловья, у него изъяли технику и книги на украинском языке.

Валерий Соловей — политолог и доктор исторических наук. Работал в МГИМО на кафедре рекламы и связей с общественностью, но в 2019 году ушел оттуда, сославшись на «политические причины».

Соловей известен своими прогнозами, которые часто воспринимают как конспирологические. Например, в 2016 году он заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что через год президента России Владимира Путина может заменить другой человек. Это интервью опубликовали, но затем удалили.

В 2020 году радиостанция «Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора удалила с сайта интервью с Соловьем, в котором политолог назвал свою оценку числа умерших от коронавируса в России, отличавшуюся от официальных данных. Позднее «Эхо Москвы» и главреда ее сайта Виталия Рувинского оштрафовали на 260 тысяч рублей из-за высказываний Соловья.

Интервью Валерия Соловья

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