Суд отменил оправдательный приговор екатеринбургским полицейским по делу об изнасиловании в патрульной машине. Ранее по этому же делу им отменили обвинительный приговор

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Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор троим бывшим полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании в патрульной машине. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Полицейских Вадима Мустафина, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова обвиняют в том, что в августе 2019 года они задержали 22-летнюю уроженку Казахстана и изнасиловали ее в патрульной машине. Фигурантов дела и их непосредственных руководителей уволили после служебной проверки. Еще 14 сотрудников МВД разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

В июле 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывших полицейских виновными и приговорил Мустафина к шести с половиной годам колонии общего режима, Тропина и Бессарабова — к шести годам. Однако Свердловский облсуд отменил обвинительный приговор.

В ноябре 2021 года суд первой инстанции вынес новый приговор и оправдал обвиняемых «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления».

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