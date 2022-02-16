СК возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений в Донбассе. Там похоронены погибшие в 2014 году

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе пяти массовых захоронений местных жителей, погибших в 2014 году, как утверждается, в результате «неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований». Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК обвинил «представителей украинских силовых структур» в применении запрещенных методов ведения войны и постоянных обстрелах населенных пунктов Донбасса, следствием которых, в частности, стала «гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп».

При расследовании этих действий ведомство получило информацию об общих могилах, вынуждено организованных вне кладбищ из-за продолжавшихся боевых действий.

В августе — октябре 2021 года захоронения были обнаружены в районе города Снежное, поселка Славяносербск, рядом с жилым массивом Сокологоровка города Первомайска, поселком Видное-1 рядом с Луганском и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района. Из них, по данным СК, извлекли останки не менее 295 мирных жителей, в том числе тела женщин разного возраста.

В связи с этим ведомство возбудило уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

С 2014 года количество погибших в конфликте в Донбассе достигло почти 15 тысяч человек, говорил в сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках погибли пять и четыре тысячи человек соответственно, сообщал в октябре глава ЛНР Леонид Пасечник. Похожие данные по ДНР 11 февраля подтвердил глава республики Денис Пушилин.

15 февраля Госдума РФ приняла постановление с предложением президенту Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. В Кремле заявили, что Путин получил обращение депутатов и «принял к сведению». При этом там согласились, что признание независимости самопровозглашенных республик станет нарушением .

Путин, комментируя реализацию Минских соглашений, назвал события, происходящие в Донбассе, геноцидом. Говоря о предложении Госдумы, он отметил, что Россия должна сделать все для решения проблем Донбасса, но исходя из возможностей минских договоренностей.

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