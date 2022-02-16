Российские хоккеисты обыграли Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

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Сборная Олимпийского комитета России по хоккею обыграла команду Дании в ¼ финала Олимпиады в Пекине.

Игра закончилась со счетом 3:1. У россиян шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я минута) и Вячеслав Войнов (56-я минута). У датчан на 23-й минуте отличился Франс Нильсен.

Ранее сборные уже встречались на групповом этапе Игр в Пекине. Тогда победу также одержали россияне (2:0).

В другом четвертьфинале, уже состоявшемся 16 февраля, сборная Словакии обыграла команду США (3:2) в серии послематчевых буллитов.

Действующими олимпийскими чемпионами являются российские хоккеисты.

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