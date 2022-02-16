Российские биатлонистки впервые за 12 лет выиграли олимпийскую медаль в эстафете

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Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине. Серебряными призерами стали: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Россиянки допустили в общей сложности семь промахов и пробежали один штрафной круг, сообщает «Интерфакс».

Первое место заняла команда Швеции, с шестью промахами прошедшая дистанцию за 1 час 11 минут 3,9 секунды. Шведская сборная опередила россиянок на 12 секунд.

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Бронза у спортсменок из Германии, которые с шестью промахами отстали от спортсменок из Швеции на 37,4 секунды.

Для российских биатлонисток это первая медаль в эстафете на Олимпиадах с 2010 года. В 2014 году в Сочи российская команда также показала второй результат в эстафете, но из-за того, что Ольгу Зайцеву обвинили в нарушении допинговых правил, была лишена наград.

По состоянию на момент написания этой новости у российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине была 21 медаль — четыре золотые, восемь серебряных и девять бронзовых.

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