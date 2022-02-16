«Коммерсант»: правительство введет налог для зарубежных игровых платформ, чтобы поддержать разработчиков патриотических видеоигр
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Министерство цифрового развития РФ разрабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.
Как пишет «Коммерсант», правительство планирует ввести налог для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store и PlayStation Store. Собеседник издания в кабинете министров рассказал, что сбор составит 5% от продаж платформ в России. Таким образом, правительство рассчитывает обеспечить фонду поддержки разработчиков до 10 миллиардов рублей поступлений в год.
Создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров уверен, что «при желании и достаточной настойчивости» введение дополнительного налога для игровых площадок «не составит труда», а сами они «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери». По его мнению, сложнее будет «правильно распорядиться» деньгами. Приемлемым, полагает он, выглядит вариант, когда фонд финансирует игры, где сеттинг связан с Россией и нет жестких выпадов против государства: «Намного хуже, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует».
О планах создания так называемого фонда поддержки патриотических видеоигр стало известно в апреле 2021 года. Предполагается, что новая организация будет работать по модели Фонда кино, созданного при Минкульте — то есть видеоигры будут софинансироваться властями на возвратной основе. Помимо этого власти рассматривают вопрос о льготном налогообложении для отечественных разработчиков, как одной из мер по стимулированию российского игрового рынка.
По оценкам компании MY.Games, объем российского рынка видеоигр по итогам 2021 года составит 165,5 миллиарда рублей. Из них 78,1 миллиарда рублей приходятся на игры для персональных компьютеров, 73,8 миллиарда — на мобильные, и 13,6 миллиарда рублей — на консольные игры.