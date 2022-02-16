«Коммерсант»: правительство введет налог для зарубежных игровых платформ, чтобы поддержать разработчиков патриотических видеоигр

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Министерство цифрового развития РФ разрабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Как пишет «Коммерсант», правительство планирует ввести налог для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store и PlayStation Store. Собеседник издания в кабинете министров рассказал, что сбор составит 5% от продаж платформ в России. Таким образом, правительство рассчитывает обеспечить фонду поддержки разработчиков до 10 миллиардов рублей поступлений в год.

О планах создания так называемого фонда поддержки патриотических видеоигр стало известно в апреле 2021 года. Предполагается, что новая организация будет работать по модели Фонда кино, созданного при Минкульте — то есть видеоигры будут софинансироваться властями на возвратной основе. Помимо этого власти рассматривают вопрос о льготном налогообложении для отечественных разработчиков, как одной из мер по стимулированию российского игрового рынка.

По оценкам компании MY.Games, объем российского рынка видеоигр по итогам 2021 года составит 165,5 миллиарда рублей. Из них 78,1 миллиарда рублей приходятся на игры для персональных компьютеров, 73,8 миллиарда — на мобильные, и 13,6 миллиарда рублей — на консольные игры.

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