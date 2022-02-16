Бывшего главу Антипинского НПЗ обвинили в том, что он выписал себе премию в 10 миллионов долларов

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Бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко, задержанному в Италии, российские правоохранительные органы заочно предъявили новое обвинение, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, следственное управление СК по Тюменской области обвиняет Лисовиченко в том, что он в 2018 году, накануне своего увольнения, «с целью хищения денежных средств» НПЗ изготовил подложный протокол заседания совета директоров предприятия об установлении стимулирующей выплаты в виде премии гендиректору в размере 10 миллионов долларов. Затем, считает следствие, Лисовиченко изготовил приказ о премировании самого себя в «связи с достижением производственных показателей».

Адвокат Лисовиченко Руслан Елканов пока отказался комментировать детали нового обвинения, заявив, что в них «еще предстоит разобраться». Он лишь сообщил, что поводом для возбуждения нового уголовного дела стали заявления представителей нынешнего руководства НПЗ, а также показания работников предприятия. Ранее выдвинутые против Лисовиченко обвинения защита экс-главы Антипинского НПЗ отвергала.

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Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью девять миллионов тонн в год.

Геннадий Лисовиченко был задержан в Италии в январе по запросу российских правоохранительных органов. Первоначально ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), в частности в том, что он заключил договор о продаже железнодорожного подъездного пути Антипинского НПЗ за 20 миллионов рублей при том, что объект, по оценке экспертов, стоил более 35 миллионов рублей.

В июле 2019 года основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова арестовали по делу о хищении денег у Сбербанка, к которому в 2018 году фактически перешло руководство предприятием. Дело против него было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. Рассмотрение дела Мазурова в суде на момент написания новости завершено не было.

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