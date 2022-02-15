В России начали тестировать платформу цифрового рубля. Банки провели первые переводы

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Центробанк России и участники рынка начали тестировать платформу цифрового рубля — новой формы денег, которая дополнит уже существующие наличные и безналичные рубли.

Как сообщает ЦБ, к платформе уже присоединились три из 12 банков, вошедших в пилотную группу; остальные участники собираются присоединиться к тестированию по мере доработки своих IT-систем.

В ходе первых испытаний два банка протестировали весь цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты банков обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые рубли, после чего осуществили перевод цифровых рублей друг другу.

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В течение года ЦБ собирается «тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля», сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. На первом этапе планируют протестировать выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе проверят оплату товаров и услуг, а также реализацию смарт-контрактов и взаимодействие с Федеральным казначейством.

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ЦБ собирается выпускать цифровые рубли. Это вместо наличных? А когда они появятся? 17 карточек

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