В Госдуме обещали (если поступит запрос) оценить угрозы Адама Делимханова на комиссии по этике. Но за четыре месяца она ни разу не собиралась

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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, которую возглавляет Валентина Терешкова, ни разу не заседала с момента избрания Думы VIII созыва. Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на слова трех членов комиссии.

Госдума утвердила работу комиссии по этике на первом пленарном заседании 12 октября 2021 года. С тех пор, по словам собеседников издания, Валентина Терешкова даже не провела установочного заседания.

Как отмечает издание, члены комиссии не приступили к рассмотрению заявления депутата от Чечни Адама Делимханова, который обещал отрезать головы членам семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, которых .

2 февраля первый замглавы комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев сообщил, что высказывания Делимханова будут рассмотрены «в установленном порядке». «Комиссия… рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений», — говорил Пискарев.

8 февраля группа правозащитников и журналистов направила обращение главе комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой. Они попросили обсудить высказывания Адама Делимханова и указать депутату на «допущенные ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей».

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