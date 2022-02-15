Российские конькобежцы выиграли серебро в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

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Российские конькобежцы стали серебряными призерами зимней Олимпиады в Пекине в командной гонке преследования на дистанции 3000 метров.

В финальном заезде Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили Норвегии 2,38 секунды, преодолев дистанцию за 3 минуты 40,46 секунды, сообщает «Интерфакс». Третье место заняла команда США.

По состоянию на 12:00 мск 15 февраля, у команды Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине 20 медалей — четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых. В общекомандном зачете российские спортсмены на девятом месте.

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