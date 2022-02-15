Россия выиграла бронзу Олимпиады в мужской эстафете по биатлону. Перед последней стрельбой россияне шли первыми с отрывом в 50 секунд
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Сборная Олимпийского комитета России выиграла бронзовую медаль в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине.
В составе команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Перед последней стрельбой Латыпов шел на первом месте с преимуществом в 50 секунд, однако он допустил пять промахов и был вынужден бежать два штрафных круга.
В итоге на финише россияне отстали на 45,3 секунды от сборной Норвегии и на 17,9 секунды от французов.
В общем медальном зачете российская команда идет на девятом месте, у нее четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Лидером является Норвегия с десятью золотыми наградами.