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Кнопка любви

Россия выиграла бронзу Олимпиады в мужской эстафете по биатлону. Перед последней стрельбой россияне шли первыми с отрывом в 50 секунд

Источник: Международный Олимпийский комитет

Сборная Олимпийского комитета России выиграла бронзовую медаль в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине.

В составе команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Перед последней стрельбой Латыпов шел на первом месте с преимуществом в 50 секунд, однако он допустил пять промахов и был вынужден бежать два штрафных круга.

В итоге на финише россияне отстали на 45,3 секунды от сборной Норвегии и на 17,9 секунды от французов.

В общем медальном зачете российская команда идет на девятом месте, у нее четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Лидером является Норвегия с десятью золотыми наградами.

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