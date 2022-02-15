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Омикрон выявили в последнем регионе России. Это Чукотка

Источник: РИА Новости

Вариант коронавируса омикрон выявили в Чукотском автономном округе, сообщила заместитель губернатора региона, начальник департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

РИА Новости пишет, что Чукотка стала последним российским регионом, где выявили омикрон. Судя по данным сайта стопкоронавирус.рф, в предпоследнем, 84-м регионе, омикрон обнаружили к 5 февраля.

По состоянию на 11 утра 15 февраля в России за сутки выявили 166 631 случай заражения коронавирусом. За день зарегистрировали 704 смерти людей с коронавирусом. За сутки выздоровели 173 881 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 001 828 человек.

Первые случаи заражения вариантом коронавируса омикрон в России выявили в начале декабря 2021 года. С тех пор этот вариант коронавируса стал доминирующим в России.