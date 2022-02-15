Дмитрий Песков рассказал о том, что во второй раз перенес ковид. Из-за этого он пропустил открытие Олимпиады

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале февраля болел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил изданию Baza.

По словам Пескова, он восемь дней провел, работая удаленно.

Источники Baza сообщили, что болезнь проходила в легкой форме. Из-за нее Песков не смог поехать вместе с президентом Владимиром Путиным на открытие Олимпиады в Пекине.

Песков уже болел коронавирусом в мае 2020 года. Тогда пресс-секретарь президента несколько дней провел в больнице.

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