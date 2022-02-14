Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами зимней Олимпиады в Пекине в соревнованиях танцевальных пар. По сумме ритм-танца и произвольного проката российский дуэт набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66).

Золотую медаль Игр в Пекине завоевали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме баллов — 226,98 (90,83 + 136,15). Третье место занял американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — 218,02 (87,13 + 130,89) балла.

В соревнованиях участвовали еще две пары из России. Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место — 205,07 (84,09 + 120,98) балла. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми — 179,82 (71,66 + 108,16) балла.

С учетом победы Синициной и Кацалапова команда Олимпийского комитета России завоевала 18 медалей — четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. В неофициальном медальном зачете российские олимпийцы идут на шестом месте. На первом остается Норвегия, у которой девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

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