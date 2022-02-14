ЕСПЧ обязал власти России отчитываться о состоянии здоровья Заремы Мусаевой каждые две недели

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Европейский суд по правам человека обязал власти России отчитываться о состоянии здоровья , находящейся под арестом в Грозном. Об этом сообщает .

В соответствии с требованием ЕСПЧ, российские власти должны будут докладывать об оказываемой Мусаевой медицинской помощи, о назначенных ей лекарствах и проведенных осмотрах. Делать это нужно будет каждые две недели.

Помимо этого, ЕСПЧ призвал обеспечить соблюдение прав Мусаевой, предусмотренных Конвенцией о защите прав и свобод.

Мусаева находится под стражей в Чечне с 21 января. После того, как ее доставили в Грозный, ее обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток; позже в отношении Мусаевой завели дело о применении насилия к полицейскому. Она все обвинения отрицает.

Защита Мусаевой, у которой диабет второго типа, неоднократно заявляла об ухудшении ее здоровья во время пребывания в СИЗО. 10 февраля суд отказался смягчить ей меру пресечения и отпустить под домашний арест.

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