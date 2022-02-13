Россияне выиграли золото в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде

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Российские лыжники выиграли золотую медаль в эстафетной гонке (4 по 10 километров) на зимней Олимпиаде в Пекине.

За команду под флагом Олимпийского комитета России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. На втором месте финишировала сборная Норвегии, а на третьем — Франция.

Это четвертая золотая медаль у россиян на Играх в Пекине. Также в активе команды четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В неофициальном командном зачете российская сборная переместилась на седьмое место.

Россия впервые выиграла мужскую лыжную эстафету. До этого последний раз в дисциплине побеждала сборная СССР на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, отмечает Sports.ru.

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