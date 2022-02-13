Биатлонист Эдуард Латыпов и шорт-трекист Константин Ивлиев принесли России бронзу и серебро на Олимпиаде

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на зимней Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль выиграл француз Кентен Фийон-Майе. Он преодолел дистанцию за 39 минут 7,5 секунды, не промахнувшись ни разу на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежский биатлонист Тарьей Бо (один промах и 28,6 секунды отставания от победителя).

Латыпов, стартовавший в гонке с 11-го места, совершил один неточный выстрел и отстал от лидера на 35,3 секунды.

Обновлено. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на 500 метров на Играх в Пекине. Он уступил представителю Венгрии Шаоан Лю, финишировавшим на дистанции за 40,338 секунды. Результат россиянина — 40,431 секунды. Бронзовая медаль у канадца Стивена Дюбуа (40,669 секунды).

Медали Латыпова и Ивлиева стали 15-й и 16-й по счету для команды, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. Всего в активе россиян четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

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