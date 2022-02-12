Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине

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Российские лыжницы победили в эстафетной гонке 4×5 километров на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.

Российская команда, в составе которой выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут и 28,3 секунды.

Второе место в гонке заняла команда Германии (с отставанием 18,2 секунды), третье — Швеции (с отставанием 20,5 секунды).

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Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде после Игр в Турине в 2006 году, отмечает «Интерфакс».

На данный момент российская сборная выиграла в Пекине три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград и занимает седьмое место в медальном зачете.

Первое золото России в Пекине принес лыжник Александр Большунов, занявший первое место в скиатлоне. Второе — российские фигуристы, выигравшие командные соревнования. Однако церемония их награждения была отложена на неопределенный срок из-за того, что сделанный в декабре допинг-тест 15-летней фигуристки Камилы Валиевой показал наличие запрещенного вещества.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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