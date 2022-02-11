Лыжник Александр Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке на 15 километров. Это его вторая медаль на нынешних Играх

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Российский спортсмен Александр Большунов занял второе место в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем.

Большунов преодолел дистанцию за 38 минут 18 секунд, отстав на 23,2 секунды от победителя, финна Ийво Нисканена.

В первую десятку попали еще двое россиян — Алексей Червоткин (пятый) и Илья Семиков (девятый).

Для Большунова медаль стала второй на текущей Олимпиаде. Ранее он выиграл золото в скиатлоне 15 + 15 километров.

Всего российские спортсмены на Играх в Пекине выиграли две золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

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