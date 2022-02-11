Геннадий Зюганов лег в ЦКБ. Там уже лечится Владимир Жириновский

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

По его словам, 77-летний Зюганов «на несколько дней лег в больницу для профилактики».

Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания, и чтобы исключить любые риски, превентивно, по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу.

Глава пресс-службы КПРФ добавил, что, вероятнее всего, уже через несколько дней Зюганов будет выписан.

В ЦКБ находится лидер ЛДПР 75-летний Владимир Жириновский. Он госпитализирован с ковидом. Официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский скоро вернется к полноценной, активной работе. По неофициальным данным, у лидера ЛДПР значительная степень поражения легких. Пресс-служба Минздрава заявила лишь, что состояние Жириновского стабильное, «врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь».

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме 55-летний Алексей Нечаев тоже заразился коронавирусом. Как сообщил Нечаев 10 февраля, он лечится дома, чувствует себя «в принципе хорошо», но вынужден отказаться от участия в запланированных мероприятиях.

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